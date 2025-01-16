Захарова высказалась о планах по расширению Евросоюза

Захарова предложила Евросоюзу задуматься о расширении на Запад

Европейскому союзу (ЕС) стоит задуматься о своем расширении на Запад и предложить США ассоциированное членство в сообществе. Таким образом официальный представитель Мария Захарова прокомментировала планы ЕС о возможном присоединении Украины, Молдавии и Армении, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Честно говоря, вот это все уже выглядит просто карикатурно. Правда, уже хочется предложить Евросоюзу задуматься о своем расширении на Запад. Может быть, они снова протянут руку Лондону? А почему бы им не задуматься о расширении и предложить ассоциативное членство в сообществе Вашингтону?» — отметила дипломат.

По мнению Захаровой, ситуация с возможным расширением Европейского союза «больше похожа на какой-то гротеск». Она пояснила, что таким образом Брюссель перенял у Североатлантического альянса «эстафету по бесконечной экспансии на восток».

14 января комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что к 2029 году у сообщества есть перспектива присоединить не одну, а еще две или три страны в состав Евросоюза.