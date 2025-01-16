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18:10, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский назвал цену конфликта на Украине в 2024 году

Зеленский: Конфликт в 2024 году стоил Украине более 100 миллиардов долларов
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт обошелся Украине в 2024 году более чем в 100 миллиардов долларов. Его слова передает ТАСС.

«Война 2024 года стоила Украине в плане обеспечения сил Обороны более 100 миллиардов долларов», — заявил Зеленский после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

По его словам, Украина обеспечила 40 процентов этой суммы, остальные 60 процентов предоставили США и Европа.

Ранее Зеленский и Стармер договорились о передаче по меньшей мере 3,6 миллиарда долларов военной помощи Украине ежегодно. Британский премьер добавил, что Великобритания поставит Украине 150 стволов для артиллерии, которые через несколько недель приедут в страну.

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