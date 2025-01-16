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17:24, 16 января 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о передаче миллиардов долларов по договору с Британией

Зеленский договорился с Британией о передаче миллиардов долларов Украине
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Carl Court / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились о передаче по меньшей мере 3,6 миллиарда долларов военной помощи Украине ежегодно. Слова украинского лидера передает агентство «УНИАН».

Он добавил, что страны также подготовили решение о выделении Украине еще 3 миллиардов долларов от российских активов. Стармер заявил, что Великобритания поставит Украине 150 стволов для артиллерии, которые через несколько недель приедут в страну. Также Великобритания будет поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны под названием «Грейтфул», производство которой также финансировала Дания.

Ранее стало известно, что Стармер подпишет символический 100-летний договор с Зеленским. Сообщается, что таким образом Великобритания выражает поддержку украинскому лидеру в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа.

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