Зеленский рассказал о передаче миллиардов долларов по договору с Британией

Зеленский договорился с Британией о передаче миллиардов долларов Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер договорились о передаче по меньшей мере 3,6 миллиарда долларов военной помощи Украине ежегодно. Слова украинского лидера передает агентство «УНИАН».

Он добавил, что страны также подготовили решение о выделении Украине еще 3 миллиардов долларов от российских активов. Стармер заявил, что Великобритания поставит Украине 150 стволов для артиллерии, которые через несколько недель приедут в страну. Также Великобритания будет поставлять новую мобильную систему противовоздушной обороны под названием «Грейтфул», производство которой также финансировала Дания.

Ранее стало известно, что Стармер подпишет символический 100-летний договор с Зеленским. Сообщается, что таким образом Великобритания выражает поддержку украинскому лидеру в преддверии инаугурации избранного лидера США Дональда Трампа.