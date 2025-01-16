Зеленский пообещал передать привет России после полета дрона у Рады

Зеленский пообещал удары по России после полета БПЛА в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал удары по России после атаки Киева при помощи БПЛА. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Мы передадим привет также», — заявил Зеленский, отвечая на то, как была воспринята атака во время проходившей встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Ранее Зеленский признал, что затяжной конфликт на Украине не работает в пользу Киева. Помимо этого, он рассказал, что частично разочарован политикой администрации президента США Джо Байдена по поддержке республики.