Зеленский признал вред затяжного конфликта на Украине

Зеленский: Затяжной конфликт не работает в пользу Украины

Затяжной конфликт на Украине не работает в пользу Киева. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает агентство УНИАН.

«Сложно сказать. Я не думаю, что долгая война работает в пользу какой-либо стороны. (...) У нас потери, и для меня это самое болезненное», — объяснил глава республики.

16 января Зеленский сообщил, что у Украины есть шанс завершить конфликт в 2025 году. Однако, по его словам, для этого Киеву предстоит договориться с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский также сделал заявление о возможном формате переговоров по завершению конфликта на Украине. Он рассказал, что в разговоре с США всегда упоминает необходимость участия Европы в данном процессе.