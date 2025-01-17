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12:38, 17 января 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев предложил ввести уголовное наказание за соблюдение американских санкций

Блогер Лебедев предложил уголовно наказывать тех, кто соблюдает санкции США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев предложил ввести уголовное наказание против тех, кто соблюдает антироссийские санкции США. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что в России должен быть закон, позволяющий отказываться от сотрудничества с теми странами и организациями, которые откликаются на запросы американцев о том, не нарушают ли они условия антироссийских санкций.

«А если кто-то реально будет соблюдать американские санкции, то это вообще должна быть просто уголовка. Просто чтобы мы даже не отвечали на эту *** [ерунду]», — призвал блогер.

Ранее дизайнер назвал единственную страну с настоящей свободой. Он считает таковой Россию.

До этого Лебедев назвал преимущество России перед Германией. По его словам, в его родной стране поезда приходят вовремя, в отличие от поездов этого европейского государства.

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