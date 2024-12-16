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19:04, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество России перед одной европейской страной

Лебедев заявил, что в России, в отличие от Германии, поезда приходят вовремя
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: видео Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что в Германии часто опаздывают поезда, с чем редко можно столкнуться в России. Об этом он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«В Германии вся система железнодорожных перевозок пошла по ***, там все *** не работает, поезда все опаздывают. Вообще никакой немецкой пунктуальности не осталось. За пунктуальностью — в Швейцарию или в Россию», — заявил он.

Лебедев привел в пример скоростной поезд «Сапсан», который ходит между Москвой и Санкт-Петербургом. Дизайнер уточнил, что он всегда приходит вовремя, несмотря на погодные условия и другие факторы.

Ранее Лебедев назвал преимущество России перед другими странами. Он заявил, что отечественные вина вкуснее, чем иностранные.

Также блогер отмечал, что в России очень надежная банковская система. По словам дизайнера, деньги хранить безопаснее в российских банках, чем в зарубежных.

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