Байден назвал Путина «нехорошим парнем»

Байден оскорбил Путина, назвав его нехорошим парнем

Действующий лидер США Джо Байден снова оскорбил президента России Владимира Путина, назвав его «нехорошим парнем». Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу MSNBC.

«Этот парень — нехороший парень», — заявил американский президент.

Байден неоднократно допускал в адрес российского лидера оскорбительные высказывания. В июле на предвыборном митинге в Детройте, штат Мичиган, он назвал Путина «мясником», а избранного президента Дональда Трампа — его «собачонкой».

Ранее Байден рассказал, что США обещали президенту России Путину не размещать ядерное оружие на территории Украины. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставлять вооружения Киеву, уточнив, что они «продолжают расти».