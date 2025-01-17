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11:59, 17 января 2025Мир

Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

Байден заявил, что давал Путину обещание не размещать ядерное оружие на Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США давали обещание президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

«Я сказал, что (...) мы уже вывезли оттуда [с территории Украины] ядерное оружие. (...) Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и Украина не войдет в НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — рассказал уходящий президент США.

При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву, уточнив, что они «продолжают расти».

Ранее Байден заявил, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев в 2023 году. Он подчеркнул, что не думал, что Москва может попробовать «свести счеты» с американским президентом. При этом страх перед «радикальными элементами» в Киеве заставил его взять с собой в поездку «лучших людей» из охраны главы государства.

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