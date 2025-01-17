Байден рассказал о данном Путину обещании про ядерное оружие на Украине

Байден заявил, что давал Путину обещание не размещать ядерное оружие на Украине

США давали обещание президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие на территории Украины. Об этом заявил американский лидер Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

«Я сказал, что (...) мы уже вывезли оттуда [с территории Украины] ядерное оружие. (...) Там его нет. Мы не собираемся его возвращать, и Украина не войдет в НАТО до тех пор, пока она в значительной степени не изменит свою систему», — рассказал уходящий президент США.

При этом Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжает поставки вооружений Киеву, уточнив, что они «продолжают расти».

Ранее Байден заявил, что опасался покушения во время необъявленного визита в Киев в 2023 году. Он подчеркнул, что не думал, что Москва может попробовать «свести счеты» с американским президентом. При этом страх перед «радикальными элементами» в Киеве заставил его взять с собой в поездку «лучших людей» из охраны главы государства.