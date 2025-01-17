Байден заявил о совместных поездках с Си Цзиньпином по Тибету

Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью более 27 тыс. км

Президент США Джо Байден заявил, что преодолел вместе с председателем КНР Си Цзиньпином в общей сложности более 27 тысяч километров. Его слова приводит ТАСС.

Американский лидер рассказал, что побывал с китайским коллегой в Тибете. Наши встречи с ними продлились 90 часов, проехали с ними 17 000 миль (примерно 27,3 тысяч километров — прим. «Ленты.ру»), очень разительные отличия», — поделился он. Обстоятельства и год, в который произошли описываемые им события, Байден не уточнил.

Он также рассказал, что Си Цзиньпин спросил его, может ли он описать ему Соединенные Штаты. Байден заявил, что ответил на вопрос «единственным словом — возможности».

Ранее Джо Байден во время публичного выступления перепутал имя лидера КНР Си Цзиньпина, назвав его именем другого известного китайского политика.