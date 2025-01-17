Блогерша показала быстрый способ улучшить кожу с помощью домашнего продукта

Блогерша Джейми Николь показала быстрый способ улучшить кожу с помощью домашнего продукта. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 697 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, которая специализируется на уходе за кожей, улучшить внешний вид перед выходом в свет поможет маска из яичного белка. Так, она посоветовала взбить белок до состояния пены, нанести на лицо и положить сверху салфетки в два слоя. После высыхания снять салфетки, отметила Николь.

«Яичный белок содержит вещества, которые повышают эластичность кожи, уменьшают воспаления и пигментацию», — заявила автор ролика.

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