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15:47, 17 января 2025Ценности

Блогерша показала быстрый способ улучшить кожу с помощью домашнего продукта

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: @jaimesskin / TikTok

Блогерша Джейми Николь показала быстрый способ улучшить кожу с помощью домашнего продукта. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 697 тысяч подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, которая специализируется на уходе за кожей, улучшить внешний вид перед выходом в свет поможет маска из яичного белка. Так, она посоветовала взбить белок до состояния пены, нанести на лицо и положить сверху салфетки в два слоя. После высыхания снять салфетки, отметила Николь.

«Яичный белок содержит вещества, которые повышают эластичность кожи, уменьшают воспаления и пигментацию», — заявила автор ролика.

В декабре косметолог Лия Геворкян перечислила россиянкам способы замедлить визуальное старение.

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