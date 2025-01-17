Брошенные в Курской области солдаты ВСУ рассказали о попадании в плен

Брошенные «на мясо» солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о попадании в плен в Курской области. Слова бойцов приводит Telegram-канал Минобороны России.

«Мы пошли в деревню, нас накрывали минометы. У нас было "двухсотых" четыре человека и шесть или семь человек "трехсотых". Мы спрятались в погребе, доложили своему командованию, что у нас много "трехсотых", "двухсотые" есть. Все, что нам ответили – будьте на связи, докладывайте. На следующий день мы сдались в плен, чтобы выжить», — рассказал боец Александр Сычов.

Другой пленник, Андрей Матвиенко, сообщил, что российские военнослужащие хорошо относятся к украинским бойцам. Взятым в плен оказали медицинскую помощь, дали еды и поселили в теплом месте.

Ранее бойцы Вооруженных сил России взяли в плен украинских наемников во время штурма поселков Леонидово и Александрия в Курской области. Отмечается, что пленных наемников уже передали спецслужбам.