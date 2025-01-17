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15:21, 17 января 2025Россия

При штурме поселков под Курском российские военные взяли в плен наемников ВСУ

Бойцы Вооруженных сил России взяли в плен украинских наемников в Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России взяли в плен украинских наемников во время штурма поселков Леонидово и Александрия в Курской области. Об этом рассказал российский военный с позывным Мастер, его слова приводит ТАСС.

По словам Мастера, пленных наемников уже передали спецслужбам. Военнослужащий добавил, что при отступлении из перечисленных населенных пунктов Вооруженные силы Украины бросили большое количество вооружения — от боеприпасов до техники, а почти все строения в селах были уничтожены.

«Ни одного целого дома в населенном пункте не осталось», — сообщил боец.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России отбили около 63 процентов изначально занятой украинскими подразделениями территории Курской области. Согласно отчету оборонного ведомства, с августа военные смогли освободить от Вооруженных сил Украины около 800 квадратных километров оккупированной части региона.

ЖЗЛ
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