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17:38, 17 января 2025Силовые структуры

Бывший агент КГБ выбросил в окно мошенникам один миллион рублей

Советский разведчик Лазовик стал жертвой мошенников, он выбросил в окно ₽1 млн
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Телефонные мошенники обманули знаменитого советского разведчика 92-летнего Геронтия Лазовика, убедив его выбросить в окно более одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчине позвонили неизвестные и заставили под предлогом проверки доходов отдать им сбережения. Мошенники обманом заставили пенсионера выбросить в окно деньги якобы доверенному человеку.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ставший жертвой преступников Лазовик в прошлом был заместителем резидента КГБ в Канберре, занимал должность начальника 19-го отдела Первого главного управления КГБ при Совете министров СССР и руководителя оперативной группы КГБ по оперативной зоне №1 в Афганистане. В настоящее время пенсионер является первым заместителем председателя Совета ветеранов Центрального административного округа Москвы.

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