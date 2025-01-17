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16:51, 17 января 2025Экономика

Дипломаты посетовали на имитацию российских продуктов в Китае

Посольство России в КНР: В Китае вырос интерес к российским продуктам питания
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Китае увеличивается количество магазинов, которые торгуют российскими продуктами питания. Об этом в своем Telegram-канале сообщило посольство РФ в КНР.

По его данным, местный потребитель все активнее интересуется продуктами из России. В некоторых магазинах под видом таких товаров продается контрафакт или продукция, произведенная не в России.

«Зачастую такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, хотя на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения», — с сожалением констатировали дипломаты.

Ранее сообщалось, что в Шанхае проверили 47 магазинов, заподозренных в торговле фальшивыми российскими товарами. Некоторые после проверки были закрыты. Оказалось, что большая часть товаров была местного производства, а не российского, хотя эти торговые точки позиционировали себя как «национальные павильоны».

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