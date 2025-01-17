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16:16, 17 января 2025Россия

Директора лучшего в России отдела МФЦ уволили за отказ пользоваться компьютером

Директора отдела МФЦ в Воронеже уволили за отказ пользоваться компьютером
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Директора отдела МФЦ в Воронеже Сергея Котляренко уволили за то, что он отказывался пользоваться компьютером. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Начальник лучшего по состоянию на 2022 год отдела МФЦ в России не принимал компьютер, отдавая предпочтения бумажным документам. Учиться пользоваться вычислительной машиной он отказывался.

Помимо этого, Котляренко в рабочее время закрывался в своем кабинете и употреблял спиртные напитки. Он был уволен с формулировкой «за слишком консервативный подход». Сейчас мужчина пытается судиться, чтобы вернуть себе должность.

Ранее стало известно, что жительница Ингушетии осталась без работы после шутки о главе региона. Россиянка работала в местной телекомпании. Она снялась в рекламном ролике кафе, по сюжету которого недовольная клиентка требует позвать администратора. Девушка отвечает, что посетительница может жаловаться хоть главе региона.

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