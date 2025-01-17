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18:36, 17 января 2025Путешествия

Экс-гендиректор American Airlines дал неожиданный совет путешественникам

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Экс-гендиректор American Airlines Даг Паркер рекомендовал путешественникам не брать багаж даже в долгие поездки. Его неожиданный совет передает New York Post.

По словам Паркера, лучше всего покупать все необходимые вещи на месте: это поможет сэкономить время при сдаче и получении багажа. Кроме того, такой лайфхак избавит туристов от проблем в случае утери чемоданов, заметил он.

Ранее пассажирам самолетов раскрыли необычный способ получить хорошее место на борту — для этого следует дождаться последнего момента при регистрации.

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