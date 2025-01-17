Экс-гендиректор American Airlines дал неожиданный совет путешественникам

Экс-гендиректор American Airlines Даг Паркер рекомендовал путешественникам не брать багаж даже в долгие поездки. Его неожиданный совет передает New York Post.

По словам Паркера, лучше всего покупать все необходимые вещи на месте: это поможет сэкономить время при сдаче и получении багажа. Кроме того, такой лайфхак избавит туристов от проблем в случае утери чемоданов, заметил он.

Ранее пассажирам самолетов раскрыли необычный способ получить хорошее место на борту — для этого следует дождаться последнего момента при регистрации.