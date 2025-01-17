Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:30, 17 января 2025Бывший СССР

Экс-глава МИД Украины высказался о переговорах с Россией

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Переговоров нет, есть общие конструктивные сигналы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: МИД Украины

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») высказался о переговорах с Россией.

«Переговоров нет. Пока все работают на уровне общих конструктивных сигналов, похоже, что что-то происходит», — отметил он.

По словам Кулебы, как только уровень дискуссии доходит до того, чтобы конкретно о чем-то договориться, возникают проблемы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует резкого сокращения военных связей с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      Платье Рене Зеллвегер разорвалось под ее ягодицами на публике

      В России указали на признание Трампом других проблем помимо кризиса на Украине

      Великобритания изучит возможность размещения военных баз на Украине

      Трамп выдвинул кандидата в министры ВВС США

      Раскрыто условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе

      Трампу предрекли серьезную борьбу за Голливуд

      Охотники на уток нашли в лесу человеческие останки

      Кулеба заявил о принадлежности Путина и Трампа к 19 веку

      Экс-глава МИД Украины высказался о переговорах с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше