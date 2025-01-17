Экс-глава МИД Украины высказался о переговорах с Россией

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Переговоров нет, есть общие конструктивные сигналы

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») высказался о переговорах с Россией.

«Переговоров нет. Пока все работают на уровне общих конструктивных сигналов, похоже, что что-то происходит», — отметил он.

По словам Кулебы, как только уровень дискуссии доходит до того, чтобы конкретно о чем-то договориться, возникают проблемы.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Россия на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует резкого сокращения военных связей с НАТО.