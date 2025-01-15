На Западе сообщили об условиях Кремля на переговорах с Трампом по Украине

Bloomberg: РФ на переговорах с Трампом потребует сокращения связей Киева с НАТО

Россия на переговорах с избранным президентом США Дональдом Трампом потребует резкого сокращения военных связей с НАТО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, позиция Кремля заключается в том, что отдельные члены НАТО могут продолжать поставлять оружие на Украину в соответствии с двусторонними соглашениями о безопасности, однако такое оружие не должно использоваться против России или для возвращения территорий.

Кроме того, условием российской стороны будет сохранение контроля над почти 20 процентами фактически подконтрольной России территории Украины.

Ранее американская газета The Hill сообщила, что Трамп может предложить российскому президенту Владимиру Путину возобновление российско-американского сотрудничества в космической сфере в обмен на заключение мира между Москвой и Киевом.