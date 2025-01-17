Глава Минздрава заявил о выделении специалиста в поликлиниках для помощи участникам СВО

Мурашко: Поликлиники выделят специалиста для координации помощи участникам СВО

В поликлиниках России выделят специалистов, которые будут координировать оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в статье для «Комсомольской правды».

«Для участников СВО выбранные ими поликлиники будут выделять отдельного специалиста, координирующего предоставление таким пациентам первичной медико-санитарной помощи во внеочередном порядке», — написал министр.

Руководители медучреждений также будут обязаны выделить фиксированное время и даты приема участников СВО — они смогут пройти диспансеризацию или находиться под диспансерном наблюдении. Информацию об этом передадут в фонд «Защитники Отечества».

Регионам России, помимо этого, поручили создать перечень санаторно-курортных организаций, куда могут быть направлены участники боевых действий. Как отметил Мурашко, в 2025 году средние нормативы объема медпомощи по профилю «Медицинская реабилитация» увеличены на четыре процента по сравнению с 2024 годом.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило сформировать службы психолого-психиатрической помощи для тех, кто принимал участие в СВО. Программа, как предполагается, будет работать на государственном и муниципальном уровне