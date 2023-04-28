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08:41, 28 апреля 2023Россия

В Минздраве предложили создать службу психпомощи для участников СВО

В Минздраве предложили создать службу психологической помощи для участников спецоперации

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Министерство здравоохранения России предложило сформировать службы психолого-психиатрической помощи для тех, кто принимал участие в специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на отчет ведомства за прошлый год пишут «Медицинский вестник» и «Ведомости».

Программа будет работать на государственном и муниципальном уровне. Профильную работу службы организуют профильные центры Минздрава: исследовательские центры имени Сербского и имени Бехтерева. Функционирование службы потребует, по предварительным подсчетам ведомства, 1112 медицинских психологов и 556 психотерапевтов.

Взаимодействие участника СВО со сформированной службой будет начинаться с контакта с социальными координаторами госфонда поддержки «Защитники Отечества» в регионе. Затем с ветераном пообщается психолог, который проведет быструю диагностику через специальные опросники. В случае, если у человека выявят признаки психических расстройств, его направят на консультацию к психотерапевту или психиатру.

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Помощь ветеранам в зависимости от диагноза окажут амбулаторно или в психиатрическом дневном стационаре. Помимо этого, как сказано в документе Минздрава, для реализации программ помощи ветеранам создадут телефон доверия — туда можно будет обратиться для экстренных кризисных консультаций.

Для раннего выявления у участников СВО и их родственников психических расстройств специалисты Минздрава, Минобороны, ФСБ, ФСО и других ведомств разработали проект методических рекомендаций по организации скрининга.

Ранее стало известно, что Минобороны начало разрабатывать программу психологической помощи участникам СВО. По сообщению источников «Ведомостей», специалисты изучают то, как психологические реабилитационные программы реализовывали в других странах — в частности, во время операций США во Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

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Анастасия Шейкина
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