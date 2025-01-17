Главу МИД Японии спросили о схожести планов Трампа на Канаду с конфликтом на Украине

Глава МИД Японии Ивая ушел от вопроса о планах Трампа и конфликте на Украине

Глава МИД Японии Такэси Ивая ушел от вопроса о том, насколько схожи планы избранного президента США Дональда Трампа относительно присоединения Канады с действиями России в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в курсе различных высказываний избранного президента Трампа, но хотели бы воздержаться от комментариев», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе проходившей пресс-конференции.

Такэси Ивая также добавил, что территориальный суверенитет является одним из основных принципов внешней политики Японии. Кроме того, он подчеркнул, что власти страны ожидают успешного сотрудничества с новой администрацией Трампа.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Канада может ввести пошлины на американские товары на 105 миллиардов долларов в случае, если Трамп примет аналогичное решение в отношении канадской продукции. На данный момент времени, с подобной инициативой согласились премьер-министры 12 из 13 провинций Канады.