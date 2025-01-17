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09:31, 17 января 2025Силовые структуры

Изрезавшего школьницу и знакомого россиянина отправили в СИЗО

Под Иркутском суд арестовал мужчину, зарезавшего школьницу и ранившего юношу
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Иркутской области суд арестовал мужчину, расправившегося с 16-летней школьницей и изрезавшего 22-летнего юношу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 3 статьи 30, статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Потерпевшую с ранением грудной клетки нашли в квартире на улице 50 лет Октября. Рядом с ней находился молодой человек с ранениями бедер и рук. Его госпитализировали.

Выяснилось, что нападавший выпивал с потерпевшими. Они поссорились, и он набросился на знакомых с ножом. Отмечается, что напавший на молодых людей сам позвонил в полицию.

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