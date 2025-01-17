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00:30, 17 января 2025Бывший СССР

Кулеба заявил о принадлежности Путина и Трампа к 19 веку

Кулеба: Путин и Трамп должны были родиться в 19 веке
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент России Владимир Путин и избранный американский лидер Дональд Трамп должны были родиться в 19 веке, заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне».

«Они оба должны были родиться в XIX веке. Где-то после Венского конгресса 1815 года, когда монархи договорились о том, как будет функционировать мир: вот, где я есть, все мое и вы туда не лезете. А если у меня начинаются проблемы, вы приходите и помогаете», — сказал экс-дипломат.

Кулеба заявил, что в 21 веке «контекст немного другой» и «кавалерийской атакой» боевые действия на Украине не остановить. «Команда Трампа уже начала это осознавать, но еще не до конца», — сказал он.

В этом же интервью Кулеба высказался по поводу своих главных желаний. «Честно вам говорю, что все, чего я хочу больше всего — чтобы закончилась война и чтобы я мог в Полтавской области приезжать в дом и ходить на пруд ловить карасей», — сказал он. Экс-дипломат отметил, что «не ищет политики».

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