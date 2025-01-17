Линча назвали путеводной звездой русского кино

Режиссер Сокуров: Дэвид Линч являлся путеводной звездой российского кино

Режиссер Александр Сокуров высказался о почившем американском кинематографисте Дэвиде Линче. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам Сокурова, Линч являлся путеводной звездой российского кино. «Что бы делало русское кино, не будь обожаемого в России Линча. Идол мосфильмовцев и московской киносреды», — заявил он.

16 января в возрасте 78 лет ушел из жизни Дэвид Линч. В ноябре 2024 года культовый кинематографист рассказал о том, что из-за эмфиземы привязан к дому, по которому передвигается в кислородной маске.