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05:19, 17 января 2025Наука и техника

Маск назвал причину крушения Starship во время испытательного запуска

Маск назвал утечку кислорода или топлива причиной крушения Starship
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash.com

Американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X назвал причину крушения космического корабля Starship принадлежащей ему компании SpaceX.

Во время седьмого тестового запуска ракеты, по информации представителей компании, произошел «быстрый внеплановый демонтаж».

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — уточнил Маск.

Он добавил, что инженеры проводят двойные проверки на предмет утечек, а также добавят систему пожаротушения и, возможно, увеличат площадь вентиляционного отверстия. Отмена следующего запуска Starship из-за аварии маловероятна, сказал бизнесмен.

Во время испытательного запуска SpaceX потеряла верхнюю часть ракеты Starship. Нижнюю получилось вернуть на Землю, потому что ее захватили специальные механические устройства на космодроме.

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