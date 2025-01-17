Молдаване выступили против подключения к молдавской энергосети

Canal5: Жители села Копанка выступили против подключения к энергосети Молдавии

Жители молдавского села Копанка, расположенного в зоне безопасности на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), выступили против отключения от приднестровской и подключения к молдавской энергосети. Об этом сообщает молдавский телеканал Canal5 в Telegram.

Отмечается, что причиной протестов стали высокие тарифы на энергоресурсы и слишком малые компенсации от государства. Местные жители заблокировали работы по переключению села на энергосеть Молдавии, проводимые компанией Premier Energy.

Они также вступили в конфликт с приехавшими полицейскими, которые попытались оттеснить их от места проведения работ. Журналисты сообщили, что работы в селе остановили, однако жители села опасаются, что новые столбы линии электропередачи могут установить ночью.

Основным источником электроэнергии в Приднестровье и Молдавии является Молдавская ГРЭС, которая вырабатывает порядка 90 процентов электричества. После того как «Газпром» ограничил поставки в республику из-за долга «Молдовагаза» и закрытия транзита газа в Европу через Украину, Молдавской ГРЭС пришлось переключиться на выработку с помощью угля.