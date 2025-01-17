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08:38, 17 января 2025Экономика

Москвичей предупредили о непогоде в пятницу

Гидрометцентр: В пятницу в Москве ожидаются гололедица и осадки
Александра Качан (Редактор)

Осадки и гололедица ожидаются в Москве в пятницу, 17 декабря. Тайкой прогноз дали специалисты Гидрометцентр, материал опубликован на сайте организации.

По данным синоптиков, в последний день рабочей недели в городе установится облачная погода. Днем температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла, ночью — до минус одного. По области столбики термометров покажут от ноля до плюс пяти градусов днем и до минус трех — ночью.

Также ожидается северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и давление на уровне 746-748 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что на следующей неделе в Москве сохранится облачная погода с прояснениями. Сильных осадков не будет.

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