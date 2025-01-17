Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине назвали западных миротворцев кормом для рыбок

Нардеп Дубинский: Миротворцы Запада на Украине — это корм для рыбок
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Миротворцы Запада на Украине — это корм для рыбок-гуппи. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, страны с которыми президент Украины Владимир Зеленский обсуждает идею введения на территорию страны миротворческого контингента недееспособны в военном плане. Он отметил, что страны Прибалтики могут выставить армию в 5000 человек, а британцы «умеют только таскать каштаны из огня чужими руками». Также он сказал, что Франция — «это вообще не серьезно еще с Первой мировой войны». По мнению депутата, заявления о миротворцах на Украине являются способом показать, что для республики еще не все потеряно.

«В СИЗО на все такие мансы обычно говорят так: не верь слезам проститутки, обещаниям наркомана и словам прокурора. И, мне кажется, тут вот прям все вметсе применимы», — сказал он.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что миротворцы из Германии не будут размещены на Украине без мандата в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что соответствующий мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Курская область — это разменная монета». ВСУ перебрасывают резервы и технику НАТО в российское приграничье. Что затеял Киев?

      Россиян призвали не пить крещенскую воду вместе с алкоголем

      Директора депозитария отправили в СИЗО за кражу из ячеек клиентов 168 миллионов рублей

      Суд вынес приговор обманувшим Долину мошенникам

      На Украине назвали западных миротворцев кормом для рыбок

      ЕС закупил рекордный объем российского газа после остановки транзита

      Белый дом сравнили с моргом

      Назван лучший российский город для сдачи жилья в аренду

      Российский аэропорт закрыли из-за угрозы атаки беспилотников

      Россиянка избила испачкавшегося младенца до реанимации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше