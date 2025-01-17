Нардеп Дубинский: Миротворцы Запада на Украине — это корм для рыбок

Миротворцы Запада на Украине — это корм для рыбок-гуппи. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, страны с которыми президент Украины Владимир Зеленский обсуждает идею введения на территорию страны миротворческого контингента недееспособны в военном плане. Он отметил, что страны Прибалтики могут выставить армию в 5000 человек, а британцы «умеют только таскать каштаны из огня чужими руками». Также он сказал, что Франция — «это вообще не серьезно еще с Первой мировой войны». По мнению депутата, заявления о миротворцах на Украине являются способом показать, что для республики еще не все потеряно.

«В СИЗО на все такие мансы обычно говорят так: не верь слезам проститутки, обещаниям наркомана и словам прокурора. И, мне кажется, тут вот прям все вметсе применимы», — сказал он.

Ранее кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что миротворцы из Германии не будут размещены на Украине без мандата в соответствии с международным правом. Он подчеркнул, что соответствующий мандат должен быть выдан «в консенсусе с Россией, а не в конфликте» с ней.