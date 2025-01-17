На Украине объяснили отказ пригласить страну в НАТО слабостью Запада

Кулеба: Членство Украины в НАТО стало темой, где можно идти на уступки РФ

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») объяснил причины отказа Запада предоставить Украине членство в НАТО.

По его словам, этот вопрос стал единственной темой, где можно пойти на уступки России, поскольку для всех это легко. США и Европа отказывают Киеву в приеме в Альянс и ждут ответного шага от президента РФ Владимира Путина, а тот, в свою очередь, этот шаг не делает, поскольку находится в сильной позиции, пояснил дипломат.

«А Запад, начиная даже разговор о том, что мы, мол, можем теоретически заблокировать членство Украины в НАТО, в очередной раз демонстрирует слабость», — добавил Кулеба. Таким образом российский лидер продолжает свои действия, поскольку считает, что делает все правильно, заключил экс-глава МИД.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО. Несмотря на это, в Европе выразили желание сохранить данный вопрос на повестке дня.

