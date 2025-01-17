Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:03, 17 января 2025Бывший СССР

На Украине объяснили отказ пригласить страну в НАТО слабостью Запада

Кулеба: Членство Украины в НАТО стало темой, где можно идти на уступки РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Суспiльне» («Общественное») объяснил причины отказа Запада предоставить Украине членство в НАТО.

По его словам, этот вопрос стал единственной темой, где можно пойти на уступки России, поскольку для всех это легко. США и Европа отказывают Киеву в приеме в Альянс и ждут ответного шага от президента РФ Владимира Путина, а тот, в свою очередь, этот шаг не делает, поскольку находится в сильной позиции, пояснил дипломат.

«А Запад, начиная даже разговор о том, что мы, мол, можем теоретически заблокировать членство Украины в НАТО, в очередной раз демонстрирует слабость», — добавил Кулеба. Таким образом российский лидер продолжает свои действия, поскольку считает, что делает все правильно, заключил экс-глава МИД.

14 января агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп во время своего второго срока вряд ли будет продвигать членство Украины в НАТО. Несмотря на это, в Европе выразили желание сохранить данный вопрос на повестке дня.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер великий режиссер Дэвид Линч. Он изменил мировое кино навсегда

      Россиян предупредили о «бомбе» из-за ипотеки с низким взносом

      Парам посоветовали необычную прелюдию для повышения сексуального возбуждения

      В Румынии предложили провести в стране переговоры России и Украины

      Украинские пограничники задержали пытавшегося сбежать в Европу россиянина

      На Украине объяснили отказ пригласить страну в НАТО слабостью Запада

      Учительницу отстранили от преподавания за секс с учеником

      Визит Зеленского в Польшу раскритиковали

      Великобритания и Украина договорились о сотрудничестве в области дальнобойных ударов

      Президент Польши призвал Зеленского быть осторожнее в словах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше