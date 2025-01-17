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08:45, 17 января 2025Мир

На Западе призвали Европу заменить США в помощи Украине

Премьер Британии Стармер: Европа должна заменить США в военной помощи Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Европа должна заменить США в вопросе оказания дальнейшей военной помощи Украине из-за прихода к власти избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, передает журнал Politico.

«Важно, чтобы все остальные союзники Украины увеличили военную поддержку сейчас и поставили президента Владимира Зеленского в "самую сильную позицию" для переговоров с Россией. Для европейских стран это означает заполнение пробела в поддержке, который, как опасаются многие наблюдатели, возникнет при Трампе», — рассказал глава британского правительства.

Стармер также подчеркнул, что, по его мнению, с необходимостью наращивания военных поставок Киеву согласно большинство стран Европы.

Ранее Стармер заявил, что Великобритания будет играть полноценную роль в мирных переговорах по Украине. Он подчеркнул, что этот вопрос проговаривается с избранным президентом США Дональдом Трампом и отвечает интересам безопасности самого Лондона.

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