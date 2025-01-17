В Европе захотели создать пакт против России

Politico: Польша и Великобритания заключат пакт по сдерживанию России

Польша и Великобритания заключат пакт, включающий в себя пункт по сдерживанию России, в ходе грядущего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Варшаву. Об этом сообщает журнал Politico.

«Ожидается, что в этом месяце начнутся переговоры по согласованию договора, который станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на недавних соглашениях с Францией и Германией», — отмечается в материале издания.

Дополнительно уточняется, что Лондон и Варшава уже активно реализуют совместны проекты по обороне. В частности, речь идет о создании фрегата Miecznik AH140, который предполагает поставку новых военных кораблей для патрулирования Балтийского моря. Также проводятся меры по реализации системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Стармер заявил, что Великобритания будет играть полноценную роль в мирных переговорах по Украине. Он добавил, что речь идет не только о суверенитете Украины, но и «ценностях, свободе и демократии» самой Великобритании, уточнив, что этот вопрос проговаривается с избранным президентом США Дональдом Трампом.