Названы самые популярные способы мошенничества в 2024 году

Юрист Хаминский назвал телефонное мошенничество самым популярным способом обмана

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, какие схемы обмана стали самыми популярными в 2024 году. Его слова приводит РИА Новости.

Хаминский назвал наиболее распространенные способы мошенничества в прошлом году и отнес к нему телефонные схемы обмана. Он объяснил, что эти махинации основаны на использовании специальных скриптов, которые позволяют «подавить волю человека и заставить его перевести деньги по подставным реквизитам».

«Вторую строчку занимает рассылка писем с фишинговыми ссылками. Жертва получает письмо якобы от государственного органа или торговой организации с предложением перейти по ссылке», — добавил он.

Эксперт отметил, что третье место занимает так называемая игра на бирже, а четвертое — мошенничество в сфере торговли и услуг.

Ранее Хаминский предупредил о новой схеме мошенничества с вызовом в коллегию присяжных. Глава центра правопорядка посоветовал россиянам не вступать в диалог с хакерами.