Нидерланды направят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительства.

«Деньги предназначены как для ремонта и защиты энергосетей, так и для децентрализованной генерации электроэнергии», — говорится в заявлении по итогам визита главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Велдкампом высказался, каким образом должен быть достигнут справедливый мир. По его словам, он может быть достигнут «только из-за сильной позиции на поле боя».