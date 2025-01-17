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01:14, 17 января 2025Мир

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины

Нидерланды направят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Нидерланды выделят 20 миллионов евро на укрепление энергетики Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз правительства.

«Деньги предназначены как для ремонта и защиты энергосетей, так и для децентрализованной генерации электроэнергии», — говорится в заявлении по итогам визита главы МИД Нидерландов Каспара Велдкампа в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Велдкампом высказался, каким образом должен быть достигнут справедливый мир. По его словам, он может быть достигнут «только из-за сильной позиции на поле боя».

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