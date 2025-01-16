Зеленский заявил о справедливом мире с помощью «сильной позиции на поле боя»

Зеленский после встречи с главой МИД Нидерландов высказался о справедливом мире

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с главой МИД Нидерландов Каспаром Велдкампом высказался, каким образом должен быть достигнут справедливый мир. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

«Справедливый мир для Украины и Европы может быть достигнут только из-за сильной позиции на поле боя. Это верный путь для давления на Россию и принуждения ее к миру», — говорится в публикации.

По словам Зеленского, министр Велдкамп согласился с этим утверждением и отметил, что Нидерланды верят в принцип «мир благодаря силе».

Помимо этого, 16 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали соглашение о столетнем партнерстве. Подписание документа должно углубить двусторонние отношения стран в оборонной сфере. Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшую военную помощь Киеву.