Оставшийся в одной пижаме погорелец из Лос-Анджелеса пожаловался на отсутствие помощи

Оставшийся без вещей погорелец из Лос-Анджелеса пожаловался на отсутствие помощи

Погорелец из Лос-Анджелеса Арон остался в одной пижаме из-за пожара, огонь застал его и близких врасплох, спасти вещи не удалось. Американец в беседе с РИА Новости пожаловался на отсутствие срочной помощи от властей.

«Пока не получили выплат, но мы подали заявку, будем надеяться, что они поступят правильно. Сейчас мы сами по себе, никакой срочной помощи», — отметил мужчина.

Арон рассказал, что огонь пришел в его дом с гор, сильный ветер принес искры в населенный пункт, дома начали загораться хаотично, пламя перекидывалось с одного строения на другое.

Пожар произошел ночью, поэтому вынести имущество из дома семье мужчины не удалось. Все вещи, которые у него остались, были пожертвованы. «Пижама, в которой я спал, – вот и все, что осталось», — сказал он.

Незадолго до начала природных пожаров, охвативших Калифорнию, пожарные Лос-Анджелеса пожаловались властям на критическую нехватку ресурсов. Населенный пункт оказался не готов ни к рядовым чрезвычайным ситуациям, ни к крупным природным пожарам.