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04:01, 17 января 2025Интернет и СМИ

Парень показал обнаруженную в салате отвратительную находку и разозлил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником marxman28 показал на портале находку, которую он обнаружил в салате. Пользователи сети сочли увиденное отвратительным и посоветовали автору поста быть аккуратным с другими блюдами от этого повара.

Парень рассказал, что путешествует на круизном лайнере и обнаружил в одном из блюд длинного червя. К публикации он прикрепил фотографию салатного листа с неприятной находкой. Автор уточнил, что уже сообщил о черве сотрудникам кухни, и ему пообещали объяснить случившееся. «Никто в моей семье не хочет "кровопролития". Мы просто хотим получить ответ», — добавил marxman28.

«Это лучше, чем найти половину червяка», «Это отвратительно», «Никогда не оправлюсь от этого», «Из-за такой ошибки ресторана можно заразиться паразитами», «Это наживка. Пора порыбачить с борта круизного лайнера», «Будьте осторожны с остальной едой в этом круизе», — высказались разозленные комментаторы. Они также предположили, что на борту лайнеров не соблюдаются правила гигиены, поэтому червь мог оказаться в салате.

Ранее девушка показала на Reddit отвратительную находку, которую она обнаружила в ванной общежития. Комментаторы призвали ее не трогать увиденное голыми руками.

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