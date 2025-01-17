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21:02, 17 января 2025Экономика

В российском городе рухнувший козырек подъезда замуровал жильцов

В Петрозаводске рухнувший козырек подъезда заблокировал входную дверь
Виктория Клабукова

Фото: страница «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» во «ВКонтакте»

В Петрозаводске обломившийся козырек над крыльцом замуровал жителей дома. О ситуации пишет портал «Петрозаводск говорит».

Инцидент произошел утром в доме по улице Правды. Проснувшись от грохота, жильцы решили выяснить источник шума и попытались выйти из подъезда, но не смогли. Как оказалось, входную дверь подпирал обрушившийся козырек, заблокировав выход из здания. По-видимому, обрушение спровоцировало падение наледи — рядом с обломанным карнизом лежали глыбы льда. Вдобавок рухнувшая конструкция повредила проводку, поэтому собственники остались без света.

На место прибыли сотрудники управляющей компании и пообещали устранить поломку. Сроки ремонтных работ оглашены не были, поэтому, помимо отсутствия электричества, горожане озабочены новым сходом снега с крыши.

В феврале прошлого года аналогичный случай произошел в другом российском городе, Челябинске. Конструкция была выполнена не из дерева и металла, как в случае петрозаводчан, а из бетона. Ситуация осложнялась и тем, что вблизи от упавшего козырька находилась труба газопровода, что было чревато угрозой ее повреждения.

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