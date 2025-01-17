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14:41, 17 января 2025Мир

Планы Байдена помиловать Трампа раскрыли

NBC: Байден задумывался о помиловании Трампа в знак великодушия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий президент США Джо Байден после выборов в ноябре 2024 года задумывался о помиловании избранного американского лидера Дональда Трампа в знак великодушия. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает NBC.

«После ноябрьских выборов он [Байден] в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве жеста, хотя нет уверенности, что он рассматривал это всерьез», — указывает телеканал.

2 декабря 2024 года Байден помиловал своего сына, бизнесмена Хантера Байдена. Он выразил надежду на то, что граждане страны «поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу».

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