В лесных пожарах сгорели места съемок гоночной франшизы «Форсаж»

Лесные пожары уничтожили места съемок «Форсажа» и «Спасателей Малибу»

Лесные пожары в Голливуде не пощадили многие съемочные площадки. Какие локации были уничтожены в огне, KP.RU рассказал нижегородский режиссер Михаил Дементьев, известный под псевдонимом Майкл Авенсон.

Дементьев проживает в Лос-Анджелесе, поэтому собственными глазами наблюдал, как пламя постепенно захватывает «фабрику грез». Огонь перекинулся на места съемок культовых кинокартин, клипов и мыльных опер — «Беспечный ездок», «Большой Лебовски», «Красотка» и «Спасатели Малибу». Пострадали также локации из фильма «Магазин бикини в Малибу» и гоночной франшизы «Форсаж». Сгорел легендарный ресторан Moonshadow, огонь подошел еще и к одному из филиалов Музея Гетти.

«Лос-Анджелес уже никогда не будет прежним. Узнаваемые пейзажи не получится восстановить в том виде, в котором они были», — констатирует Дементьев. К счастью, пожар не затронул «Аллею славы», где свои отпечатки оставили культовые деятели Голливуда, и символ кинопроизводства — 13-метровые буквы Hollywood.

За время лесных пожаров в Лос-Анджелесе и его пригороде сгорело 6-7 тысяч домов. Пламя не выбирало между бедными и богатыми: от огня пострадало жилье как обычных горожан, так и знаменитостей. Предстоящие выплаты рискуют разорить американских страховщиков. Компенсация наподобие ОСАГО, по словам Дементьева, составит не более 3 миллионов долларов. А выплаты по страховке типа КАСКО увидят далеко не все — она полагается лишь в том случае, если будет доказано, что пожар не возник по вине человека. При этом если стоимость одних домов составляла порядка 4-5 миллионов долларов, то другие обошлись хозяевам в 40-50 миллионов.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром 7 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что масштаб последствий от распространившегося огня гораздо хуже, чем от возможного ядерного удара. На данный момент известно, что бедствие унесло жизни 27 человек, а в округе Лос-Анджелес уничтожено более 12 тысяч строений.

В связи с пожарами изменения претерпел традиционный голливудский церемониал. Ранее сообщалось, что на фоне разгула стихии объявление номинантов премии «Оскар» будет перенесено на 23 января. Также был продлен срок голосования для членов Академии кинематографических искусств и наук. Само вручение обещают провести как обычно в марте. Такое решение встретило непонимание среди некоторых знаменитостей, в частности, писателя Стивена Кинга. «Король ужасов» посчитал бестактным потакать гламуру в то время, пока горит Лос-Анджелес, и отказался от участия в голосовании.