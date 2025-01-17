Премьер Гренландии заявил о нежелании острова быть частью США

Премьер Эгеде: Гренландия не хочет входить в состав США, но готова сотрудничать

Гренландия не хочет входить в состав США и быть их частью, но готова сотрудничать с Вашингтоном во всех сферах, где это возможно. Об этом заявил премьер-министр острова Муте Эгеде в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть частью США, но мы хотим крепкого сотрудничества с США», — рассказал глава правительства арктического острова.

При этом Эгеде напомнил, что Гренландия всегда была интегрирована в НАТО с момента создания альянса, а также в американскую систему обороны. Кроме того, он предложил американским властям рассмотреть возможность освоения ресурсов, располагающихся на острове.

Ранее глава МИД Японии Такэси Ивая ушел от вопроса о том, насколько схожи планы избранного президента США Дональда Трампа относительно присоединения Канады и Гренландии с действиями России в конфликте на Украине. При этом глава ведомства подчеркнул, что территориальный суверенитет является одним из основных принципов внешней политики Японии.