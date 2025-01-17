Против «Крыльев Советов» возбудили уголовное дело о мошенничестве

Полиция возбудила дело о мошенничестве в футболе по заявлению Федорищева

Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества на основании заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева против футбольного клуба «Крылья Советов». Об это РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Он сообщил, что футбольный клуб задолжал 36 миллионов рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе. «Принято процессуальное решение, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В региональном главке МВД уточнили, что данные предварительного расследования не подлежат разглашению, поэтому подробности дела не привели.

27 ноября прошлого года губернатор Самарской области заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. Об этом Федорищев узнал от одного из функционеров самарской команды.

Губернатор заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги. Позже глава региона призвал провести проверку работы агентских групп в футболе.