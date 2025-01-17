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21:02, 17 января 2025Забота о себе

Раскрыты необычные способы помочь алкоголикам побороть зависимость

Психолог Галова посоветовала помогать алкозависимому человеку без упреков
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Начинать разговор с алкоголиком надо с честного рассказа о своих чувствах насчет сложившейся ситуации, посоветовал психолог Марк Краснощеков. Необычные способы помочь алкозависимым людям побороть зависимость он и его коллеги раскрыли изданию «Доктор Питер».

По словам Краснощекова, необходимо признаться алкозависимому в своих переживаниях за него, а затем предложить помощь. «Если человек согласен принять ее и действовать сам, то тогда вы можете реально быть полезным. Главное — помогать, а не делать труд за человека», — подчеркнул он.

Психолог Марина Галова добавила, что во время такого разговора лучше отказаться от обвинений и упреков и использовать фразы «Мне бы хотелось тебе помочь», «Мне кажется, что у тебя есть трудности», то есть занять позицию не нападающего, а сопереживающего и акцентировать внимание на своих чувствах.

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В свою очередь, психолог Анастасия Пономаренко призвала помнить, что человек должен сам принять решение об отказе от алкоголя — его не нужно спасать, а создавать условия для того, чтобы он не свернул с выбранного им самим трезвого пути.

Если же человек осознает проблему, но не готов обращаться к частному или социальному психологу, Галова порекомендовала оригинальный метод — написать список «100 удовольствий», среди которых 15-20 не будут требовать большой подготовки — например, прогулка, медитация, чтение книги или что-либо другое.

Когда человек будет ощущать желание употребить алкогольные напитки, стоит обратиться к этому списку для того, чтобы выбрать другой способ получения удовольствия

Марина Галовапсихолог

Ранее нарколог Юрий Сиволап предупредил, что резкий отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям для организма. Среди остальных побочных эффектов он особо выделил алкогольную эпилепсию или алкогольный делирий, известный как «белая горячка».

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