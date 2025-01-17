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19:54, 17 января 2025Бывший СССР

Рогов высказался об окружении ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: Около двух километров осталось до окружения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

До окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) осталось около двух километров. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Но и тот узкий участок уже очень плотно простреливается нашей армией», — высказался он об оставшемся участке до окружения. По его мнению, находящиеся в населенном пункте бойцы ВСУ обречены.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Песчаное, Славянка и Ясеновое. Кроме того, как отмечалось, подразделениям ВС России удалось продвинуться в районе Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного и в Часовом Яре.

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