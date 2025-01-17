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13:59, 17 января 2025Россия

Россиянин не нашел спичек у прохожих и прикурил сигарету от Вечного огня

Житель Свердловской области прикурил от Вечного огня и стал фигурантом дела
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель города Ирбит Свердловской области прикурил от Вечного огня и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили Ura.ru в региональном главке Следственного комитета.

Россиянин почувствовал желание закурить во время прогулки. Он остановил нескольких прохожих, попросив у них зажигалку или спички. Получив отказ, он решил взять огонь с символа воинской славы.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее он уже был судим. Мужчина был задержан и дал признательные показания.

Ранее двух жителей Калужской области приговорили к исправительным работам за попытку потушить Вечный огонь. Их признали виновными по статье о реабилитации нацизма. При вынесении приговора суд учел раскаяние фигурантов и принесенные ими публичные извинения.

ЖЗЛ
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