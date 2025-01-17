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17:33, 17 января 2025Силовые структуры

Россиянин попался на отмывании 34 миллионов рублей и лишился их

Суд изъял у россиянина незаконные 34,2 млн рублей, полученных под видом премии
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Кировский районный суд Екатеринбурга по иску прокуратуры взыскал с местного жителя 34,2 миллиона рублей, которые он получил с целью легализации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве Свердловской области.

Денежные средства изъяты в доход государства, как незаконный доход. В прокуратуре пояснили, что Росфинмониторинг обнаружил подозрительный перевод, по которому была проведена проверка. Было установлено, что коммерческая организация «Руслан» отправила екатеринбуржцу 2004 года рождения 34,2 миллиона рублей, указав назначение платежа «премия».

Получатель денег на опросе сообщил прокурорам, что в этой организации никогда не работал. Он согласился за денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей обналичить миллионы.

Ранее 17 января в Москве суд обратил в доход государства имущество на 19,5 миллиона рублей, принадлежащее бывшему следователю Марату Тамбиеву, осужденному за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей.

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