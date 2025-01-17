Имущество бывшего следователя Тамбиева на 19,5 миллиона рублей изъяли в доход государства

В Москве суд обратил в доход государства имущество Тамбиева на 19,5 млн рублей

В Москве суд обратил в доход государства имущество Тамбиева на 19,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Первым заместителем генпрокурора России Анатолем Резинкиным был подан иск о конфискации в казну имущества бывшего следователя Марата Тамбиева, осужденного за крупнейшую в истории страны взятку на сумму 7,3 миллиарда рублей.

Обращение было подано в Никулинский суд Москвы. В доход государства у Тамбиева требовали изъять квартиру, два машино-места и два нежилых помещения в Одинцовском районе Московской области, а также мотоциклы марок Ducati Diavel и Honda.

В 2023 году суд изъял у экс-следователя в казну 1032 биткойна, что эквивалентно 24 миллионам долларов. Кроме того, Балашихинский городской суд взыскал с Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко более 7,3 миллиарда рублей, полученных ими в качестве взятки.

Они были осуждены на 16 и 9 лет лишения свободы соответственно за получение 2,7 тысячи биткоинов в качестве взятки от хакеров из группировки Infraud Organization.

Ранее сообщалось, что имущество осужденного за рекордную взятку бывшего следователя решили изъять в казну России.