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03:42, 17 января 2025Силовые структуры

Россиянку задержали за сбор сведений для украинской разведки

ФСБ задержала жительницу Хабаровска за передачу сведений для украинской разведки
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

УФСБ России по Хабаровскому краю сообщило о задержании сотрудниками ведомства жительницы Хабаровска, которая собирала сведения для Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины, передает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленница собирала информацию о сотрудниках правоохранительных органов и российской военной инфраструктуры и передавала ее украинской разведке через мессенджеры. Против нее возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и заключили под стражу.

Ранее стало известно, что россиянина задержали по подозрению в передаче украинской военной разведке фотографий объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Подмосковье. По заданию куратора за деньги он осуществлял сбор и передачу фото российского объекта.

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