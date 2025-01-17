Россиянку заперли в подвале пилорамы ради получения информации о ее муже

В Удмуртии мужчины связали свою знакомую в подвале и подвергли истязаниям

В Республике Удмуртия задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном лишении свободы своей знакомой. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2024 года два работника пилорамы, распивая алкоголь в подсобном помещении пригласили к себе старую знакомую, у которой некоторое время назад бесследно пропал муж. Полагая, что супруга что-то знает о его исчезновении, мужчины решили учинить дознание — связали потерпевшую веревкой и начали избивать, угрожая расправой, если она не вспомнит ничего полезного. В частности, мужчины пообещали, что обольют женщину горючей смесью и сожгут.

После освобождения женщина сообщила обо всем полицейским, злоумышленники были задержаны. Им грозит до пяти лет колонии.

15 января сообщалось, что в Калужской области осудили преступную группу за похищение девочки и вымогательство.