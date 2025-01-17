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18:57, 17 января 2025Интернет и СМИ

Российские студенты назвали главный профессиональный навык

VK Education назвали работу с ИИ главным профессиональным навыком 2024 года
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Главным профессиональным навыком 2024 года российские студенты и выпускники университетов назвали работу с искусственным интеллектом (ИИ) и нейросетями. Об этом сообщается в пресс-релизе VK Education, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

«"Профессиональным навыком года" респонденты назвали взаимодействие с ИИ и нейросетями — его в 2024 году освоили лучше других компетенций 23 процента опрошенных студентов и выпускников», — показали результаты опроса.

Следом идут использование специализированного программного обеспечения и работа с данными (по 14 процентов), навыки продвижения в интернете (11 процентов) и программирование и разработка (10 процентов).

Кроме того, студенты и выпускники назвали «мягкий навык года»: им стала креативность (21 процент). В топ-5 востребованных компетенций 2024-го также вошли коммуникация (18 процентов), принятие решений (17 процентов), эмоциональный интеллект (13 процентов) и саморефлексия (8 процентов).

В 2025 году студенты намерены больше времени уделять обучению и карьере. Так, 40 процентов респондентов сообщили о планах добиться более высоких успехов в учебе, 21 процент хотели бы инвестировать больше времени в обучение и развитие. 20 процентов студентов и выпускников вуза хотели бы попасть на стажировку в крупную компанию, а 14 процентов планируют добавить проект в портфолио.

В опросе VK Education приняли участие 1,4 тысячи студентов и выпускников вузов в возрасте от 18 до 25 лет.

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